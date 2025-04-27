La Guardia Civil de Huesca destruye 608 armas, de las que la mitad son escopetas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Efectivos de la Intervención de Armas y Explosivos de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca trasladaron esta semana un total de 608 armas de todas las categorías hasta una empresa siderúrgica, donde fueron destruidas a través de un proceso de fundición. Entre las armas destruidas había 305 escopetas, 45 rifles, 69 pistolas, 29 revólveres, 34 carabinas de aire comprimido, una ballesta y 88 armas blancas y, el resto, otro tipo objetos considerados peligrosos para la seguridad ciudadana. Todas estas armas se encontraban depositadas en las diferentes Intervenciones de Armas y Explosivos ubicadas en Fraga, Huesca, Monzón, Graus y Jaca. Esta destrucción se enmarca en el Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF), dando así cumplimiento a la legislación nacional de la Unión Europea y al protocolo de NNUU contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas que operaba en Lleida, Tarragona y Barcelona e intervino nueve armas de fuego. El grupo habría conseguido introducir un mínimo de 18 armas en el mercado ilegal en pocos meses y sus principales clientes eran organizaciones de narcotráfico (ver SEGRE de ayer).