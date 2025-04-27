Las denuncias por delitos bajan un 17% entre enero y marzo en Lleida

El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, afirmó el viernes, durante la celebración del Dia de les Esquadres 2025, que los delitos en Catalunya han bajado un 5% en el primer trimestre del año. En el caso de las comarcas leridanas, según los datos publicados por la Policía catalana, este descenso alcanza el 17% respecto al primer trimestre de 2024. Las cifras indican un importante descenso en delitos como las estafas, que no dejaban de repuntan en los últimos años, que han pasado de 1.620 denuncias entre enero y marzo del año pasado a 398 en el mismo periodo de 2025. También bajan los hurtos, lo que hace que los delitos contra el patrimonio, que engloban este tipo de delincuencia, registren un descenso del 21,5%. Sin embargo, en los tres primeros meses de este ejercicio se ha registrado un aumento de los robos en interior de vehículos. En las regiones policiales de Ponent y del Pirineo, se han contabilizado 649 denuncias, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. Un hecho conocido por los Mossos y en el que están actuando, junto a la Guardia Urbana de Lleida, con operativo conjunto que se ha saldado con más de 40 detenidos (como avanzó SEGRE). Las cifras también indican un incremento de los robos con violencia, con 155 casos entre enero y marzo, un 12% más. Se mantienen estables las denuncias por robos de vehículos, con 46, y bajan los robos con fuerza , con 516 denuncias, casi un 10% menos.

También bajan las denuncias por delitos sexuales, con 66 casos conocidos, frente a los 72 del primer trimestre del año pasado. En cuanto a los homicidios, en 3 meses se han registro cuatro tentativas y uno consumado por imprudencia. Entre enero y marzo de 2024 hubo un asesinato consumado y otro en tentativa y dos intentos de homicidio.

En el ámbito vial, en el primer trimestre se han instruido 364 delitos a conductores en la provincia de Lleida un 10% más. Las denuncias por conducir sin carnet han aumentado más de un 17%, hasta un total de 162, y se triplican por generar un grave riesgo en la carretera, con 6. También hubo 153 denuncias por circular bajo el consumo de alcohol y drogas, y diez por conducción temeraria.

Condecorado por rescatar a un grupo de esquiadores en Boí Taüll

Entre los agentes condecorados en el acto del Dia de les Esquadres el viernes en Barcelona se encuentra David, un mosso de la Unidad de Intervención de Montaña que se encontraba fuera de servicio en la estación de esquí de Boí Taüll cuando ayudó en el rescate de unos esquiadores. Según explicaron a través de las redes sociales, este agente vio un helicóptero de los Bomberos, que le informaron que unos esquiadores se habían perdido en la zona alta del Puigfalcó. Pese al clima extremo, con mucha niebla y sensación térmica de 15 grados bajo cero, se ofreció a guiarlos hasta rescatar a los esquiadores, que ya presentaban principios de hipotermia.