Premis República para Cuixart y El Centre d’Estudis de Les Garrigues

La Sala l’Abadia de Arbeca acogió ayer la entrega de los Premis República de ERC, que distinguen a personas y entidades por su trabajo en favor de la libertad, la cultura y la justicia social. La periodista Txell Bonet recogió el premio Víctor Torres, otorgado a su pareja, Jordi Cuixart. El premio Victorina Vila fue para el Centre d’Estudis de les Garrigues y el Països Catalans, para La Bressola de la Catalunya Nord. Participó en el acto el presidente de ERC, Oriol Junqueras.