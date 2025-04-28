Reto Bikepacking de 458 km para dar visibilidad a la prematuridad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El diseñador gráfico e ilustrador de Tàrrega Oriol Jové, aficionado también al ciclismo, acaba de completar un reto Bikepacking (una modalidad de cicloturismo minimalista que busca la autosuficiencia y que consiste en viajar en bicicleta llevando el equipaje directamente sujeto a la estructura de la bici mediante bolsas específicas, en lugar de utilizar portaequipajes y alforjas tradicionales) con el objetivo de dar visibilidad a los bebés prematuros. Precisamente, Jové ha dedicado este reto a su hijo Gael, que nació a los 6 meses de embarazo.

Oriol Jové partió de Tàrrega el pasado miércoles día 23 de abril y llegó de nuevo a la capital del Urgell el viernes día 25. Pedaleó un total de 458,35 kilómetros con un desnivel de 4.254 en 28 horas durante tres días por una ruta circular de Tàrrega a la Sierra de Arcos, en la provincia de Teruel, y Andorra hasta volver a su casa transportando un peso total de 45 kilos.

Este es el objetivo más grande de estas características que ha completado Jové, que explicó que “se trata de un reto ambicioso para el que me he estado preparando mucho tiempo, tanto física, mental como emocionalmente”. Destacó que “lo llevaba todo encima de mí: la bicicleta, las bolsas con la ropa y la comida, la tienda de campaña… todo lo necesario para sobrevivir”. En cuanto a la climatología, comentó que “ha sido bastante favorable ya que no ha llovido”. A pesar de ello, “el viento de cara lo ha hecho un poco más duro y el jueves hizo bastante calor, pero por el resto bien”. El jueves por la tarde sufrió un pequeño percance con la cadena de la bicicleta, “no tenía cobertura en el móvil ni nada pero al final pude solventarlo”, dijo.

En los próximos días, Oriol Jové irá documentando el reto en su cuenta de Instagram y también en Youtube (wildbikepacking).

Oriol Jové es también el autor del libro infantil Gael: un petit valent, dedicado a los niños prematuros, aquellos que nacen antes de la semana 37 de gestación. El volumen, que se acompaña de unas sesenta ilustraciones del mismo autor, se presentó en Sant Jordi del 2024. Se trata de un libro optimista y esperanzador. Para Jové, este libro es una guía sobre prematuros, temática de la que “pienso que hay mucho desconocimiento”, dijo.