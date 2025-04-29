La Diputación de Lleida prorroga los plazos de pago de tasas y convocatorias de ayudas a raíz del apagón

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Diputación de Lleida prorrogará los pagos de tasas e impuestos y los plazos de las convocatorias de ayudas que finalizan estos días con el fin de evitar que los efectos del apagón eléctrico de este lunes comporten la generación de recargos o que no permitan poder entrar dentro del plazo establecido la documentación requerida de las ayudas. La decisión la ha tomado el gobierno de la corporación este martes en la reunión de urgencia con el cuerpo de directivos y habilidades nacionales para seguir los trabajos de recuperación de los sistemas informáticos y de comunicaciones y abordar las incidencias que el corte eléctrico ha ocasionado.

A causa del apagón del lunes, los sistemas propios de la Diputación de Lleida se fueron apagando de manera controlada para garantizar la seguridad en su reanudación, que se ha podido efectuar de forma ordenada a lo largo de la mañana del martes.

Previamente a la reunión de urgencia, el presidente del ente, Joan Talarn ha contactado con las alcaldías de Ponent, Alt Pirineu i Aran, así como con los grupos de la oposición, para poner la Diputación a disposición de los municipios, que han trasladado incidencias menores, muchas de ellas vinculadas con la potabilización de las aguas para no disponer de corriente eléctrica.

Joan Talarn ha agradecido el trabajo de las alcaldías en favor de sus vecinos y vecinas, así como la coordinación con la Generalitat en una crisis inédita.