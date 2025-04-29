La facturación de Caldea crece un 15% y alcanza los 13 millones de euros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El complejo termal de Caldea, en Andorra, ha finalizado la temporada de invierno con un balance que apunta a un incremento de un 15% respecto al invierno anterior. Durante la temporada, que empezó el 1 de diciembre del 2024 y acabó el 21 de abril, el complejo lúdico facturó cerca de 13 millones de euros y acogió 233.000 visitantes, 22.000 más que el año anterior. El incremento de la facturación viene determinada, según explicó el propio complejo, por el aumento de los visitantes, el incremento del tíquet medio de las entradas, la buena acogida de los servicios complementarios que ofrece el centro y la expansión del club deportivo destinado a residentes del país.

De manera paralela, Caldea encara las próximas obras para construir un hotel de lujo en la icónica torre de cristal de las instalaciones. Durante las próximas semanas empezará la renovación de la cubierta de cristal para luego remodelar el espacio interior del edificio.

El proyecto contempla construir 30 habitaciones para ofrecer una experiencia más completa.