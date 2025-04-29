Oleada de incendios de contenedores con una decena calcinados en Agramunt

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de una decena de contenedores calcinados y al menos otros cinco afectados por el humo en un total de seis islas diferentes. Este es el balance de una oleada de incendios de contenedores que sufrió Agramunt la madrugada del pasado lunes en un lapso de poco más de cuatro horas. Los Bomberos recibieron el primer aviso a las 01.00 horas por el incendio de un par de contenedores en la calle de Santa Esperança y a las 4.18 horas fue el último con otros tres contenedores incendiados en la calle Corriol dels Hortets. También se quemaron contenedores en la calle de Vilavella (el punto más afectado), la Raval de Puigverd, la Ronda del Molinal y la Costa dels Dipòsits.

El ayuntamiento ha denunciado el ataque vandálico a los Mossos d’Esquadra, que han iniciado una investigación junto a la Policía Local. A primera hora de ayer ya revisaron cámaras de seguridad. La alcaldesa, Sílvia Fernández, destacó que “estamos muy indignados ya que este incivismo nos perjudica a toda la ciudadanía” y reconoció que “ha habido vecinos que han pasado miedo” al ver el fuego tan cerca de sus casas. Según dijo, “probablemente los autores de los incendios iban caminando porque muchos contenedores están situados en el núcleo histórico”.