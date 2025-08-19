La piscina de la Seu d'Urgell, inutilizada por acumulación de granizo: “nunca antes se había visto un episodio tan virulento"

La zona de los vestuarios de las piscinas de la Seu, cubierta por granizo este martes por la mañana.Cynthia Sans

La piscina de la Seu d'Urgell ha quedado inutilizada por la fuerte tormenta de este lunes por la noche. Este martes por la mañana, la zona de los vestuarios aún está cubierta por una importante acumulación de granizo. De hecho, ayer el agua llegó a los 1,6 metros en esta instalación. En este sentido, según el ayuntamiento, la piscina queda cerrada "hasta nueva orden".

Los Bombers de la Generalitat hicieron más de una treintena de salidas en el Alt Urgell este lunes, la mayoría de las cuales en la Seu de Urgell, por inundaciones que incluso obligaron a cortar la N-260 por desprendimientos. Los avisos fueron por inundaciones, importantes acumulaciones de agua en las calles y caídas de árboles.

Una imagen de los vestuarios de las piscinas de la Seu esta mañana.Cynthia Sans

En la capital, la lluvia acumulada superó los 60 mm en algunas zonas, según Meteo Seu d'Urgell. Al respecto, el alcalde, Joan Barrera, aseguró que “nunca antes se había visto un episodio tan virulento y por eso hemos tenido que movilizar a todas las brigadas, que trabajarán para reparar los daños y reabrir todos los servicios cuanto antes mejor”.

El agua llegó a los 1,6 metros de altura.Cynthia Sans

El edil detalló algunos de los desperfectos, entre los cuales destacó inundaciones en el interior del Palau d'Esports y en la sala de exposiciones La Cuina, de Les Monges, aparte de las piscinas.