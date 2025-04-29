Oliana culmina la renovación del centro

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Oliana prevé llevar a cabo una actuación de reforma de la calle Vall de Dalt, que se encuentra actualmente en una situación de deterioro importante del pavimento. El proyecto contempla impermeabilizar la totalidad de la calle y renovar el sistema del alcantarillado. Los trabajos supondrán una inversión de 469.000 euros, según ha avanzado el alcalde, Ricard Pérez. Para hacer frente a la actuación, el consistorio destinará la mitad de los 450.000 euros que recibirá en el marco del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (Puosc) de 2025 a 2029 y de manera paralela busca otras líneas de financiación. Una vez finalicen estos trabajos concluirá también la mejora del centro histórico de Oliana, que ha incluido la reforma de las calles Vall de Baix, Major y la plaza del Lledoner, donde también han actuado para estabilizar la muralla medieval.

La otra mitad de la subvención servirá para instalar césped artificial en el campo de fútbol municipal. El proyecto está redactado y se ha presupuestado en 390.000 euros. Pérez ha explicado que también busca financiación para tirar adelante esta obra.

Por otra parte, el ayuntamiento ha iniciado una ronda de reuniones con los vecinos para estudiar las necesidades que tienen y las mejoras que les gustaría que el ayuntamiento ejecutara. El alcalde explicó que llevarán adelante una actuación importante para mejorar la señalización y para habilitar zonas de descanso a lo largo de la calle. “Los vecinos han expresado la necesidad de nuevos bancos o áreas de descanso porque se trata de una calle muy larga con un desnivel importante y tanto cuando pasean como cuando llevan la compra necesitan poder parar”.