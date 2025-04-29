Tàrrega comprará tres generadores para garantizar la atención ciudadana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tàrrega adquirirá tres generadores eléctricos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en caso de futuros cortes de suministro, según ha anunciado a la alcaldesa Alba Pijuan después de la jornada en que la ciudad ha sufrido 13 horas sin electricidad. Esta medida permitirá mantener operativos tanto las dependencias consistoriales como la emisora municipal en situaciones de emergencia.

"Hemos tomado la decisión de adquirir un generador para el Ayuntamiento para poder instalar un punto de atención ciudadana en caso de que se repita una situación de este tipo", ha explicado Pijuan. Los otros dos equipamientos se destinarán a Ràdio Tàrrega: uno para la emisora y otro para el repetidor, con el objetivo de asegurar que "la ciudadanía pueda recibir toda la información a través de la radio, que al final será el único medio disponible en estas circunstancias."

La corte eléctrica, que afectó a la mayor parte de la ciudad durante más de 13 horas, puso de manifiesto las carencias en comunicación con la ciudadanía. "Nos encontramos con la dificultad que no funcionaban los móviles, internet, los teléfonos ni tampoco Radio Tàrrega", ha detallado la alcaldesa, quién ha añadido que esta experiencia ha servido para identificar puntos de mejora.

Gestión de la emergencia

Ante la situación provocada por el fallo eléctrico, el Ayuntamiento convocó la comisión municipal de protección civil, que sólo se había reunido previamente durante la pandemia de COVID-19. "Queríamos tener muy claro qué situación estaban viviendo nuestros vecinos y vecinas, especialmente en los espacios con personas vulnerables como residencias para personas mayores o personas con discapacidad", ha explicado Pijuan.

Entre las actuaciones de emergencia, la brigada municipal instaló un generador en la residencia Sant Antoni, que no disponía de este equipamiento. La Policía Local también tuvo que asistir a varios usuarios de Canalejas que no podían utilizar el ascensor para acceder a sus viviendas.

Afectaciones a los servicios municipales

El corte de suministro obligó a cerrar varios servicios municipales. La piscina cubierta tuvo que suspender la actividad a las 15:00 horas por problemas con la temperatura del agua y la cloración. El pabellón municipal, aunque inicialmente se planteó cerrarlo, pudo mantener la actividad hasta las 20:45 horas, mientras que la escuela de música tuvo que suspender las clases a media tarde por falta de iluminación adecuada.

A pesar de la afectación generalizada, algunos sectores del centro y zonas periféricas recuperaron el suministro eléctrico hacia las 21:00 horas, mientras que en la mayor parte de la ciudad, incluidos los polígonos industriales, la electricidad no se restableció hasta la 1:20 de la madrugada. "La noche fue tranquila a todos los niveles, tanto de movilidad como de seguridad", ha asegurado a la alcaldesa.