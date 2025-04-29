Un ‘cero energético’ esfumó en 5 segundos la luz que Lleida consume en dos días y medio

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

¿Qué ocurrió para que 15 millones de kw.h (gw.h, gigawatios), la electricidad que una demarcación como Lleida consume en dos días y medio, se esfumara “súbitamente” y “en apenas cinco segundos”, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?

Ese apagón, un microcorte equivalente a dos tercios de la demanda en todo el Estado, provocó según Red Eléctrica un “cero energético”, una caída de la tensión que tumbó en cascada las nucleares (se pararon cinco grupos, entre ellos los dos de Ascó), la red de telecomunicaciones, el transporte ferroviario de media y larga distancia, internet y otros servicios más.

El sistema eléctrico español tiene unas normas básicas: la energía no regulable (eólica y solar) se vierte directamente para su consumo, y si la demanda prevista supera a la producción el desfase se cubre con aportaciones de fuentes regulables (hidráulica, nuclear, cogeneración, térmica de ciclo combinado) que los productores ofrecen la víspera en una subasta tras la que, cada hora, toda la energía se paga al precio de la más alta.

La otra peculiaridad del sistema es su despliegue físico, dificulta aislar sectores ante incidencias como la de ayer. Es radial con el centro en Madrid y extremos en diez polos y dos sectores mallados, uno de Euskadi a Portugal por León y Zamora y otro de Lleida y Huesca a las áreas industriales de Barcelona, Bilbao y València.

No hay una explicación de por qué la cobertura de la demanda cayó de 25.048 a 12.425 gw.h después de desplomarse la producción. “Se están analizando todas las causas”, señaló Sánchez.

El desplome de la producción ocurrió en las horas de mayor generación y tras adjudicarse la víspera un volumen de más de 26.000 gw.h, superior a la demanda final. El precio fue negativo, de -0,30 a -3 euros, de las 12.00 a las 17.00 horas.

El precio negativo se debe a la abundancia de energía por la abundancia de la generación solar y la menor demanda para calefacción y refrigeración.

El desplome de la producción, o de la entrada de energía generada en la red, fue generalizado: de las 12.30 a las 12.35 dejaron de entrar 9.813 Gw.h de fotovoltaica, 1.940 de hidráulica, 1.357 de eólica y 440 de termosolar, siempre de manera proporcional a su peso en el ‘mix’.

Red Eléctrica sabe con certeza la producción de qué parques y centrales llegó a la red y la de cuales no; y también, se supone, los porqués.