Hosteleros ven ‘desastroso’ el lunes, con el 90% de restaurantes cerrados

El presidente de la Federación de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau, calificó de “desastrosa” la jornada del lunes porque el apagón general se produjo cuando las cocinas estaban ya a pleno rendimiento preparando el servicio del mediodía. Explicó que los restaurantes que disponen de cocina de gas o de fuego de carbón intentaron preparar igual las comidas que tenían previstas, pero para muchos acabó siendo inviable al no funcionar los extractores por la falta de suministro. Por ello, Castellarnau afirmó que finalmente un 90% de los restaurantes tuvieron que cerrar y el 10% que pudo mantenerse abierto, pese a estar a oscuras, sirvió platos fríos.

Como en el caso del sector del comercio, los hosteleros estaban ayer pendientes de hacer recuento de las incidencias sufridas, así como de conocer si las pérdidas que sufrieron las cubren las compañías aseguradoras y si la administración convoca una línea para ayudar a paliar la situación.

Por su parte, Ramon Solsona, gerente de la federación, incidió en que ayer estaban todavía haciendo balance de la jornada de “desbarajuste” que vivieron el lunes, con grandes pérdidas en productos y también en aparatos que dejaron de funcionar. Asimismo, destacó que la afectación en el sector fue variable según las zonas. Puso como ejemplo que en la capital el suministro se recuperó a media tarde en Prat de la Riba, de manera que las pérdidas en los establecimientos hosteleros ubicados en esa zona fueron inferiores, mientras que en otras, como en La Bordeta, no tuvieron electricidad hasta después de la medianoche, de manera que no pudieron dar servicio de comidas ni de cenas. “Todos acabaron haciendo lo que pudieron”, añadió.

Solsona consideró que el apagón dejó “en evidencia la dependencia que tenemos de la energía”. Argumentó que “la electricidad es privada y no hay una estrategia de país” para afrontar problemas como este, y apostó por que el dominio energético sea público. No obstante, pese a la gravedad de la situación, destacó la ausencia de incidencias remarcables. “La gente se comportó muy bien”, subrayó.

Los alimentos solo se conservan 4 horas en la nevera sin electricidad

El frigorífico puede conservar a una temperatura adecuada los alimentos hasta 4 horas sin electricidad, mientras que en el congelador pueden ser hasta 48 horas si está lleno (24 si está a mitad de capacidad), según el Servicio de Inspección y Seguridad de Alimentos estadounidense. No se debe probar ningún alimento para comprobar si está en buen estado. En caso de superar el tiempo citado, deben tirarse sin excepción carnes, aves y mariscos, huevos y todos los productos elaborados con ellos, leche, yogur y quesos blandos, salsas, rellenos y caldos, ensaladas, conservas abiertas, fiambres, embutidos y productos cárnicos procesados, leche de fórmula para bebés que esté abierta, sobras de guisos, pastas, arroces o estofados, ensaladas con mayonesa o aderezos cremosos y frutas y verduras cortadas.