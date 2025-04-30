Jardineros voluntarios mejoran el municipio del Poal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un grupo de vecinos voluntarios de El Poal ha llevado a cabo tareas de limpieza en los jardines de la plaza Felip Rodés. Lo ha hecho a raíz de la baja del operario municipal. De esta forma, los voluntarios limpiaron parterres y retiraron arbustos y malas hierbas, dejando el espacio listo para plantar flores en breve, tal y como explicó la alcaldesa, Estela Lleonart. Desde el ayuntamiento se agradece la implicación y colaboración de todos los que hicieron posible esta mejora del entorno. Precisamente, las zonas naturales del municipio tendrán su protagonismo en las jornadas culturales que El Poal llevará a cabo durante este mes de mayo. Así, el próximo sábado se organizará un taller destinado a explicar qué tipos de plantas hay en las zonas verdes de la plaza Catalunya. La iniciativa irá a cargo de la cooperativa Avantva, especializada en productos ecológicos. Las jornadas abordarán otros temas de actualidad como las casas vacías, a cargo del arquitecto Jacint Alsina, el día 6, e incluirán la proyección de la película Casa Reynal, de la vecina de Bellvís Laia Manresa, el día 16. Para el 10 de mayo está prevista la segunda edición del Concurs de Cassoles.

Entidades implicadas en la protección de espacios naturales como La Banqueta de El Palau también llevan a cabo tareas de voluntariado para limpiar las zonas junto al canal en que se han plantado nuevos árboles.