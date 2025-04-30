Un chófer sufre quemaduras al apagar un fuego en su camión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camionero sufrió quemaduras en las extremidades al intentar apagar un fuego en su camión en la carretera C-230a entre Lleida y Albatàrrec. El incendio se declaró a las 11.58 horas y hasta el lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, una ambulancia del Sisema d’Emegències Mèdiques (SEM) y los Mossos d’Esquadra. El chófer fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova. Presentaba quemaduras en los brazos y las piernas.

Por otra parte, un hombre resultó herido de diversa consideración al chocar el ciclomotor que conducía contra un turismo en la LV-2001 a su paso por Juneda. El herido fue trasladado por una ambulancia del SEM al hospital Arnau de Vilanova. En el accidente también resultó herida una mujer, que fue atendida por el SEM y que recibió el alta in situ. El choque obligó a cortar la carretera que comunica Juneda con Mollerussa, según informó Trànsit. Por otro lado, un motorista resultó herido ayer en Castellar de la Ribera, en el Solsonès.