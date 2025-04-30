Un recorrido por los siglos a través del patrimonio local

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Redescubrir el pasado del municipio a partir de sus edificios más emblemáticos fue la propuesta central de la ruta patrimonial guiada por el historiador Ramon Manuel Ribelles, en el marco del ciclo Floreix Torregrossa organizado por la entidad Fem Llavor. La actividad, celebrada el pasado sábado por la tarde, dio continuidad a una visita de los Urban Sketchers de Lleida al municipio para dibujar sus espacios más característicos.

Lejos de seguir un recorrido cronológico, la visita patrimonial propuso un enfoque temático y vivencial, conectando cada edificio con momentos clave de la historia local. El primer punto fue el espacio donde había la torre de la vilaclosa, una estructura medieval próxima a la iglesia, reconocible por sus arcadas y por contener símbolos grabados por antiguos picapedreros, como el curioso símbolo del Ichthys. Ribelles explicó su relevancia y cómo estos detalles arquitectónicos permiten rastrear la evolución del casco antiguo.

A continuación, el grupo se dirigió hacia el castillo de Torregrossa, un edificio que refleja la superposición de épocas: desde los restos de época romana hasta elementos medievales y del Renacimiento. Según el historiador, este edificio sirve como ejemplo de continuidad histórica y adaptación del poder local a lo largo de los siglos. El recorrido también permitió descubrir restos del trazado de la antigua muralla o analizar puntos como la plaza menor, un centro de intercambio económico (con la ubicación a lo largo de las décadas de diferentes establecimientos), en contraposición a la plaza mayor, donde se concentraban el poder civil y religioso. En paralelo, Ribelles documentó la existencia de una fábrica de aguardiente (una fassina) vinculada a la producción y exportación hacia América. Aunque poco estudiada, empieza a aflorar en documentos como parte de la actividad económica en los siglos XVIII y XIX.