Griñó gana capacidad para reciclar envases

El grupo leridano Griñó ha aumentado un 25% la capacidad de tratamiento de su planta de selección de envases ligeros en Montoliu de Lleida, que pasará de recibir 12.000 a 15.000 toneladas anuales. Asimismo, ha incrementado un 10% la recuperación de materiales. Así lo anunció ayer la empresa, que ha invertido 1,5 millones de euros en esta actuación.

La planta de Montoliu recibe desde el año 2003 los envases procedentes de la recogida selectiva de basura. Allí separa materiales que lso componen, como aluminio, el film y plásticos, entre muchos otros, los clasifica y los embala para trasladarlos a centros de reciclaje. Allí los reincorporan al ciclo productivo como materias primas. La empresa destacó que la ampliación de capacidad y el aumento de la recuperación de materiales reduce la cantidad de basura que acaba en vertederos. Añadió que es fruto de usar las mejores tecnologías disponibles, y lo enmarcó en el compromiso de la firma con “la sostenibilidad y la economía circular”.

Griñó Ecologic ha cerrado el ejercicio 2024 con resultados financieros y operativos que refuerzan su posición como un referente en sostenibilidad y gestión de residuos. La compañía alcanzó unos ingresos consolidados de 68,3 millones de euros, lo que eleva su margen operativo hasta el 15,4%, el más alto de su historia. Este dato demuestra que, pese al crecimiento de costes, se ha logrado mantener o incluso mejorar la rentabilidad. El informe financiero que la empresa presentó ayer destaca también una fuerte reducción de la deuda financiera neta, que se recortó un 47% hasta los 6,8 millones de euros. La firma apuntó que esto le aporta “flexibilidad financiera para abordar futuras inversiones estratégicas y adquisiciones en mercados industriales de alto potencial”.

“Durante 2024, hemos priorizado la amortización de deuda a corto plazo, liberando recursos que ahora nos permiten enfocarnos en proyectos de crecimiento a largo plazo”, señaló Fernando Pérez, director corporativo. La compañía destacó que ha logrado generar beneficios sólidos tanto en relación con sus recursos propios (rentabilidad del 7,1%) como con el total de sus inversiones (rentabilidad sobre activos del 3,9%) y recalcó que estas cifras se sitúan “por encima de los niveles habituales del sector”.