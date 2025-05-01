L’Espluga Calba denuncia las caídas constantes de la telefonía

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de L’Espluga Calba ha decidido denunciar ante el departamento de Política Digital de la Generalitat las continuas interrupciones del servicio de telefonía, a menudo asociadas a otras del acceso a internet y en ocasiones simultáneas a otras de la emisión de TDT, que vienen sufriendo de manera repetida el vecindario y las empresas locales en los últimos meses.

“Medio pueblo estuvo de jueves a lunes sin cobertura, con todo lo que eso supone”, explica Lluís Amat, concejal de Promoción Económica de L’Espluga, quien lamenta que “el ayuntamiento no tiene medios ni competencias para intervenir en este asunto”.

En L’Espluga hay dos antenas repetidoras de señales de telefonía. Una que presta servicio para las compañías Orange y Vodafone y sus respectivos grupos de marcas filiales, asociadas y usuarias de sus redes: Yoigo, Jazztel, Simyo, Pepephone, Lycamobile, Lebara y Llamaya en el primer caso y Lowi, Finetwork y Lebara en el segundo. La segunda hace lo propio para las compañías de Movistar y Adamo, con O2 como segunda marca en el primer caso.

“Dan problemas los dos, pero más a menudo el primero. Cuando uno se avería se queda medio pueblo sin servicio”, expone el concejal, que recuerda cómo ese repetidor incluye “un cajón con la tecnología TDT”. Eso, añade, hace que “cuando hay una avería con cualquier compañía, automáticamente, o con la mayor probabilidad, afecta a la TDT”.

El área de afectación es siempre de medio pueblo, o todo entero si fallan los dos postes al mismo tiempo, en función de cuál de ellos les presta servicio en función de la orografía local. La frecuencia con la que se dan las interrupciones está provocando problemas en varios ámbitos. “Ya no es solo que no puedas llamar por teléfono o ver una serie de Netflix. Afecta también a las posibilidades de desarrollar el teletrabajo de varios vecinos”, señala.

“Algunos vecinos nos preguntaban estos dias si iba a ser posible garantizar el acceso a internet en los próximos meses parea, en función de eso, decidir si podían o no instalarse y teletrabajar desde el pueblo”, anota. “En semana santa, por ejemplo, fue imposible”, añade el concejal.

Las quejas por la deficiente calidad del servicio de telefonía, como ocurre también con el de internet y con el suministro eléctrico, son relativamente frecuentes en las zonas rurales de Lleida, tanto en las comarcas del Pirineo como del llano.

“Partimos de la base de que si contratas un servicio te lo tienen que prestar por completo. Si falla algo, puede tener un pase. Pero si comienza a fallar a menudo, eso indica que está ocurriendo algo grave”, apunta Amat.