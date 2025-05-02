Autorizada una central eólica de Endesa en Les Garrigues

La Generalitat ha otorgado la autorización administrativa y de construcción al parque eólico de La Comella, uno de los tres que Endesa promueve a través de una empresa filial en Les Garrigues. Se trata de una central de 48,8 megavatios (MW) de potencia prevista en los municipios de La Pobla de Cérvoles, L’Albi y Cervià de les Garrigues. Estará formada por ocho molinos de viento de 200 metros de altura y 6,1 MW de potencia cada uno. Sin embargo, esta autorización no permitirá por sí sola iniciar las obras: está condicionada a la aprobación de la comisión de Urbanismo, que todavía no ha dado su visto bueno, y a que el promotor introduzca cambios en el proyecto original.

El parque eólico de La Comella está ligado a la construcción del de Sant Joan, también promovido por Endesa en Les Garrigues. La línea eléctrica que deberá evacuar la energía de las dos centrales forma parte del proyecto de esta última, pendiente de autorización por parte de la Generalitat. Por su parte, fuentes de Endesa indicaron que los cambios que deberán introducir en el proyecto de La Comella para cumplir con la declaración de impacto ambiental “son sustanciales” y requerirán su propio proceso de autorización, por lo que no pudieron avanzar un calendario para las obras.

Esta central eólica es la primera que autoriza la Generalitat en Lleida desde 2023. Durante su tramitación fue objeto de alegaciones en contra de vecinos de los pueblos afectados y de entidades como el Ateneu Popular Garriguenc, el Centre Excursionista de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les Garrigues y las asociaciones ecologistas Ipcena y La Banqueta de Juneda, entre otras.

El tercer parque eólico que Endesa tramitó en Les Garrigues, el de les Covasses, decayó al perder su punto de conexión a la red de alta tensión, tras no obtener autorización ambiental en los 4 años que establece la normativa española.