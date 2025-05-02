Reclaman recuperar el proyecto de conexión de Guissona con el Eix Transversal

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona reclama a la Generalitat recuperar el proyecto para mejorar la accesibilidad de esta localidad con el Eix Transversal (C-25). Se trata de una reivindicación que el territorio formuló hace más de 20 años. En mayo del 2008, la Direcció General de Carreteres encargó la redacción del proyecto, que acabó paralizado. Por ello, en el último pleno, se aprobó por una unanimidad la moción de ERC para instar al Govern a retomar el proyecto.

Para acceder al Eix Transversal desde Guissona, la ruta más rápida y corta es la que va por la LV-3201 y discurre por Vicfred, las masias dels Hostalets y Portell hasta llegar al cruce entre las poblaciones de Ferran y Sant Ramon. Allí se accede a la C-25. El concejal de ERC Josep Antonijuan detalló que, en todo este recorrido de 14 kilómetros de longitud, ninguna calzada tiene más de seis metros de ancho. Todas estas carreteras pertenecen a la red viaria de la Diputación, a excepción de un tramo de nueve kilómetros propiedad del ayuntamiento de Sant Guim de la Plana.

Antonijuan explicó que “la conexión con el Eix Transversal es vital para el municipio de Guissona, porque ya no es una zona exclusivamente agrícola y su industrialización requiere conexiones rápidas con el resto de comarcas de Catalunya y con el sur de Francia”. Insistió en que las actuales carreteras locales y provinciales que se usan para acceder a la C-25 “no son aptas” para absorber el tráfico constante de vehículos pesados que deterioran su firme. Este deterioro hace que muchos transportistas opten por acceder al Eix en Cervera, lo que supone 15 kilómetros de recorrido extra.

El proyecto que el ayuntamiento pide retomar también contemplaba un nuevo enlace al Eix Transversal entre Sant Ramon y Calaf en el punto kilométrico 98, donde ya existe un puente sobre la C-25.

El alcalde, Jaume Ars, destacó que se trata de “un proyecto necesario” para Guissona y recordó que, en las últimas reuniones con la Generalitat o la Diputación, insisten en la necesidad de mejorar las conexiones. El 13 de junio de 2002, los alcaldes de Guissona, Sant Guim de la Plana, Pujalt, Massoteres, Torrefeta i Florejacs, Calonge de Segarra, Ivorra y Calaf firmaron un manifiesto reclamando a la Generalitat un nuevo enlace en el Eix.

El ayuntamiento cierra el 2024 con un superávit de 1,2 millones

El ayuntamiento de Guissona ha cerrado las cuentas de 2024 con un superávit de 1,2 millones de euros que se incorporarán al remanente de tesorería, que suma unos 4 millones de euros. El alcalde, Jaume Ars, se mostró satisfecho y explicó que sel consistorio llevará a cabo diferentes modificaciones de crédito “porque entendemos que este remanente tiene que revertir en la ciudadanía y en la aplicación de políticas de trabajo y atención a los ciudadanos, para cubrir todas las necesidades que tenemos en Guissona”. En el último pleno se llevó a cabo una primera modificación de crédito de más de 300.000 euros. De esta suma, 83.000 euros corresponde la subvención del 2% cultural que el ayuntamiento recibió por parte del Gobierno de España para llevar a cabo los trabajos de estabilización de la Obra de Fluvià, un antiguo palacio de estilo gótico renacentista.