Susto al desenfrenarse un coche y atrapar a una persona en la Vall de Cardós

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Susto este jueves por la mañana en Surri, núcleo de La Vall de Cardós, al desfrenarse un coche y atrapar a una persona en una valla, según informaron los Bomberos. El incidente ocurrió a las 9.45 horas cuando, por causas que no han trascendido, se desfrenó un vehículo y se deslizó, atrapando a una persona y quedando parado en una valla.

Otras personas consiguieron liberarle y sufrió heridas de carácter muy leve, según los Bomberos.