Invierten 300.000 euros para que el pabellón de Térmens sea un refugio climático

Térmens ha iniciado los trámites para licitar las obras para acondicionar el pabellón municipal, que data de 1989, con confort térmico para que se pueda utilizar como refugio climático en periodos de fuerte calor, además de mejorar la eficiencia energética del edificio con varias actuaciones. El consistorio invertirá más de 300.000 euros, 296.000 de ellos de una ayuda de la Generlaitat, en la adecuación del equipamiento. La intervención contempla la instalación de un sistema de control de calidad del aire interior en la zona de actuación, de un sistema de bomba de calor de volumen refrigerado que debe dar servicio a la pista del polideportivo. También se pondrán máquinas de calor y aire acondicionado en los vestuarios. Asimismo, está previsto cambiar el alumbrado por otro de tecnología led y modificar la instalación eléctrica. La alcaldesa, Concepció Cañadell, explicó que también se llevarán a cabo pequeñas obras “necesarias para dar servicio a las instalaciones de climatización y eléctricas”. Esta será una primera fase de toda la actuación para mejorar la accesibilidad y las prestaciones del equipamiento, que registra cientos de usuarios cada semana además de acoger las celebraciones festivas del municipio y ser sede de varios clubs deportivos.