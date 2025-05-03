Registrado un terremoto de magnitud 2,4 en la Vall de Boí

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un terremoto de magnitud 2,4 en la escala de Richter se ha registrado esta medianoche del viernes al sábado al Alta Ribagorça, según ha informado el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). El seísmo se ha producido a las 00.06 horas, a poca profundidad y el epicentro se ha localizado junto al pico de Besiberri, en la Vall de Boí.

El terremoto no ha provocado daños y ha sido percibido en la zona epicentral, según el ICGC. El último seísmo se había producido el 19 de abril en Andorra. Tuvo una magnitud 2,3 en la escala de Richter, no provocó daños y fue poco percibido, básicamente en el Principado de Andorra.