Éxito de Terra de Corder con la carne en precios históricos y el comercio en auge

Preparativos de la comida popular de ayer en Terra de Corder. - AYUNTAMIENTO DE TREMP

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Terra de Corder, la gran feria pallaresa de este animal, cerró ayer en Tremp su edición de este año con la asistencia de miles visitantes y el reparto de más de 850 raciones en la comida popular de ayer.

La edición de este año llega con el sector del cordero en un momento de encrucijada. Por una parte, el precio de la carne está en niveles de récord con cotizaciones por encima de 5 €/kg para los animales de menos de 23 kilos y de más de 125 € (enteros) para los de más peso.

“Este año está el cordero a un precio mas alto de lo normal porque apenas hay, han bajado los censos”, explica Gerard Cardona, presidente de la Asociación de Productores de Ovino y ganado cabrío del Pallars.

También el comercio tiene novedades de calado, por una parte con la apertura de nuevos canales de venta con el Amazón pallarés, el programa TotAl Pallars, y, por otra, con la implantación de la FP dual de carnicería en la Escola Agraria de Tremp, que agre una vía para paliar la falta de relevo generacional entre los artesanos de la carne.

“Tenemos 20 alumnos con posibilidades de inserción laboral que compaginan las jornadas en la escuela y en cinco carnicerías del Pallars”, señala su directora, Mari pau Montoro.