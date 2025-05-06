Adjudicada la reforma integral de los porches de la calle Major de la Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La junta de gobierno local del ayuntamiento de La Seu aprobó ayer el proceso para licitar las obras de rehabilitación integral de la zona de los porches de la calle Major. El vial, situado en pleno centro histórico, es la principal arteria comercial del municipio y las obras supondrán una inversión de 238.696 euros (con impuestos), que el gobierno sufragará con el remanente de tesorería. El ayuntamiento espera adjudicar los trabajos durante las próximas semanas para iniciar la reforma en verano.

La intervención consistirá en la rehabilitación integral de los porches para garantizar la uniformidad y el buen aspecto de la vía. El proyecto contempla la substitución del sistema de iluminación con tecnología LED, tanto el del interior de los porches como el exterior, potenciando las arcadas, elemento arquitectónico emblemático de esta vía. Está previsto un ahorro enérgético del 75%. El proyecto contempla también instalar un nuevo sistema de sonorización y puntos de suministro eléctrico para facilitar el acceso los días de mercado, ferias o eventos. También se pintarán las arcadas, tanto en la parte interior como exterior de la vía, y el techo.

Por otra parte, el ayuntamiento de La Seu informó ayer de que la zona azul y verde vuelve a estar en funcionamiento y las máquinas expendedoras de tíquets que regulan el estacionamiento están en marcha. El sistema dejó de funcionar hace más de un mes como consecuencia del cambio de empresa concesionaria. Inicialmente, el ayuntamiento explicó que la firma Estacionamientos y Servicios, S.A.U, la nueva gestora, no contemplaba utilizar las 23 máquinas que instaló Saba, la concesionaria anterior, y que el sistema quedaba inactivo hasta el reemplace de éstas. Finalmente las máquinas han vuelto a entrar en funcionamiento a la espera de ser sustituidas por las nuevas, que llegarán “en un plazo de entre uno y dos meses”, indicó ayer el alcalde, Joan Barrera.