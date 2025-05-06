Ganaderos del Solsonès plantan la Fira de Sant Isidre y protestan por la gestión de la fauna

La Fira de Sant Isidre, que se celebrará en Solsona los días 17 y 18 de mayo, no contará este año con la tradicional muestra de bovino. Los ganaderos del Grupo de Saneamiento de Bovino del Solsonès (Grusvas), entidad que representa el 98% de las explotaciones en la comarca, han decidido no participar en el certamen como medida preventiva y de protesta ante el actual brote de tuberculosis bovina, que aseguran que proveniene de la fauna salvaje y que afecta a dos explotaciones del Solsonès, pero también en Peramola, el Alt Urgell o el Ripollès. La decisión es “responsable y solidaria” y quiere poner de manifiesto la situación de vulnerabilidad que vive el sector además de exigir una respuesta más contundente al departamento de Agricultura, apuntó el presidente de Grusvas, Joan Pallisa. Los ganaderos piden al Govern más control de la fauna salvaje, a la que culpan de los brotes de tuberculosis bovina que están afectando a explotaciones de la zona. Denuncian que el actual protocolo sanitario es muy severo, ya que la detección de un solo caso positivo en una explotación puede comportar el sacrificio de todo un rebaño, con consecuencias económicas devastadoras.

El certamen del Solsonès reunía cada año cerca de 140 cabezas de ganado y la muestra es uno de los puntos fuertes de la feria, explicó el presidente del ente comarcal, Benjamí Puig, quien añadió que se trata de una “cita destacada para reivindicar la calidad del sector ganadero en la comarca”. Añadió que pese al plante del sector vacuno, la feria mantendrá otras actividades y exposiciones de ovino, caprino y equino, aunque la ausencia de bovino “será un duro golpe ya que hace más de cuarenta años que cuenta con la colaboración de la entidad Grusvas”, dijo.

Los ganaderos insistieron que llevar a los animales a la feria puede “provocar un problema de salud pública” y la necesidad de actuar con “contundencia” para garantizar la supervivencia del sector ganadero. “En la feria se mezclan animales de varias explotaciones y sería un problema muy grave cualquier contagio. Entendemos la situación de los ganaderos y apoyamos su reivindicación”, dijo Puig. El consell prevé presentar hoy los actos de la nueva edición de la feria de Sant Isidre, que contará también con productores locales. En cuanto al Grupo de Saneamiento Bovino del Solsonès, cuenta con 105 socios y más de 5.000 cabezas de ganado, el 98% del de la comarca.

Piden acciones para garantizar la continuidad del sector ganadero

Los ganaderos criticaron las “soluciones” que aporta el departamento de Agricultura. Lamentan que las indemnizaciones que reciben son ínfimas; que no afrontan la raíz del problema y critican que los protocolos son “improvisados”, ya que no existe un plan de actuación establecido”. Por su parte, la conselleria de Agricultura aseguró que en el último año se han detectado 5 brotes en explotaciones de vacas del Alt Urgell y la Cerdanya y otro en el Pallars Jussà en una granja de cabras. Aseguraron que en este momento “Catalunya es zona oficialmente libre de tuberculosis” y que se pueden celebrar con normalidad ferias previstas, salvo las explotaciones donde se ha confirmado la enfermedad. Añadieron que se actividado un plan de medidas de acompañamiento para las explotaciones y acciones de control cinegético para minimizar los contagios de rebaños por la interacción de fauna salvaje.