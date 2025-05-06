El Baix Cinca espera más afluencia de temporeros por las pedregadas

Los módulos de acogida temporal se encuentran en la zona este de la ciudad de Fraga.

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La comarca del Baix Cinca espera que esta campaña aumente la afluencia de trabajadores de temporada en busca de ocupación en la recogida de la fruta por la previsible menor demanda de empleo en las explotaciones del Baix Segre que se han visto afectadas por las tormentas de pedrisco de las últimas semanas.

“Posiblemente tengamos mayor afluencia” que otros años, señaló la consejera comarcal de Servicios Sociales, Sara Campos, quien apuntó que “hay mucha gente que está viniendo ya a trabajar”.

La comarca ha registrado en los últimos años la afluencia de en torno a tres millares de temporeros por campaña.

Campos participó con el concejal de Sanidad de Fraga, Ángel Cabrera, y la secretaria de Cáritas en la diócesis de Barbastro-Monzón, Ana Belén Andreu, en la presentación de la apertura del Espacio Campoamor, una zona de módulos que ofrece vivienda durante una semana (prorrogable en función de la demanda) para temporeros con papeles de residencia y para los ya empleados que carecen de alojamiento.

“No es la solución para todos ni la definitiva. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, señaló Cabrera. “No evitamos el problema del acceso a la vivienda, pero sí que 185 personas pudieron estar en condiciones dignas” el año pasado gracias a ese dispositivo.

El espacio, que incluye un módulo de cocina-comedor y otro de lavandería, tendrá este año algunas novedades como la apertura a las 17.30 horas de la zona de duchas con acceso para personas que no están alojadas en el recinto y la incorporación, precisamente para gestionar ese servicio, de un integrador social los lunes, miércoles y viernes.

El complejo permanece cerrado a partir de las 7.30 horas, aunque lo habitual es que los trabajadores hayan salido antes del mismo cada día.