Los contrarios a Nova Tracjusa recurren la licencia de obras del complejo
Aprecian incumplimientos en materia urbanística y carencias en su tramitación
La plataforma contra el proyecto de Nova Tracjusa, que prevé emplear residuos para producir gas en la planta de purines de Tracjusa en Juneda, ha presentado un recurso de reposición en el ayuntamiento contra la licencia de obras del complejo. La entidad aprecia incumplimientos en materia urbanística y carencias en su tramitación. Si este recurso se desestima, prevén recurrir al contencioso administrativo. Esta iniciativa llega después de que Fiscalia descartase la suspensión cautelar del permiso de obras.
