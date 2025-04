La Fiscalía archiva la denuncia de los alcaldes contra Nova Tracjusa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Lleida ha archivado la denuncia presentada por una docena de alcaldes de Les Garrigues contra la licencia de obras que el ayuntamiento de Juneda otorgó a la planta de Nova Tracjusa, el proyecto que prevé emplear hasta 45.000 toneladas de residuos para obtener gas en la planta de secado de purines de Tracjusa. Los alcaldes alegaron que uno de los socios del proyecto, el grupo leridano Grinó, es objeto de una investigación por presunto transporte irregular de residuos desde Italia. Fuentes de la firma valoraron positivamente la decisción de la Fiscalía de archivar la denuncia y recordaron que el proyecto cumple estrictamente con la normativa y que por este motivo recibió la autorización ambiental de la Generalitat en 2021. Insistieron en que esta autorización fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Asimismo, consideran inaceptable la instrumentalización que se ha querido hacer de la Fiscalía “con el fin de enviar mensajes políticos a la ciudadanía”. “Estos alcaldes participaron en una moción sobre este proyecto en el pleno del consell de Les Garrigues, que no prosperó y al no conseguir sus objetivos de forma democrática pretendían sustituir la acción legislativa por una denuncia sin fundamento para generar alarma social”. Los alcaldes contrarios son de ERC y Per Tu en Les Garrigues.