Los pantanos de Oliana y Rialb liberan 7 mil millones de litros de agua cada día, el equivalente a 3.000 piscinas olímpicas

El pantano de Rialb, casi al 100%, ha empezado a desembalsar agua este lunes al mediodía.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El deshielo sigue llenando los pantanos y en algunos casos como en el del Segre obliga a laminar agua al rondar la acumulada el 100% de las reservas del embalse. Tanto Oliana como Rialb se hallan por encima del 90% de su capacidad y ayer soltaban unos 80 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a unos siete hectómetros cúbicos al día.

En el Noguera Ribagorçana, Escales, Canelles y Santa Ana están al 91, al 77 y al 80% de su capacidad, respectivamente, en parte, gracias a las aportaciones procedentes del pantano de Barasona, que lamina caudales desde hace semanas.

En el Noguera Pallaresa, Talarn está al 100%; Terradets al 99 y Camarasa, al 85% de su capacidad. La lluvia además mantiene la necesidad de agua para cultivos muy baja.