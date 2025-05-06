Piden ayuda para editar un libro sobre uno de los primeros textos en catalán

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Asociación de Amics de la Vall de Caboet ha pedido apoyo institucional para poder editar un libro que hable de los Greuges de Guitard Isarn, considerado uno de los primeros textos escritos en lengua catalana. Coincidiendo con el 920 aniversario de su redacción, la entidad leridana trabaja intensamente para difundir el documento por todo el territorio nacional. Actualmente, toda la información relacionada con los aspectos lingüísticos e históricos de este manuscrito medieval está recopilada en su página web, además de formar parte de la visita guiada de la iglesia de Sant Serni de Cabó, donde se exhibe una reproducción del documento original escrito por el señor de Caboet. Una de las principales dificultades que afronta la asociación es que no dispone de recursos suficientes para poder abrir el templo de manera regular.

La práctica totalidad del documento, fechado entre noviembre del 1105 y marzo del 1106, está escrita en catalán. Montserrat Riu, vocal de la asociación, destaca la importancia de dar a conocer el texto “más allá de las fronteras del Alt Urgell”, “para divulgar cómo funcionaba el feudalismo en el siglo XII en Catalunya y el Pirineo”. El único estudio lingüístico del documento es de los años 90.