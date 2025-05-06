Todo listo para iniciar las primeras naves este año en el polígono de Montferrer i Castellbò

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las primeras naves que se construirán en el marco de la ampliación del polígono industrial que impulsa el ayuntamiento de Montferrer i Castellbò empezarán a levantarse antes de que acabe el 2025. El consistorio inició hace años los trámites para ampliar la superficie destinada a la instalación de nuevas empresas tras agotar las parcelas del actual polígono y ahora acaba de aprobar de manera definitiva el plan de urbanización y reparcelación de una de las tres zonas que tendrá este sector (SUD-1). La superficie total de todo el sector suma 55.272 metros cuadrados, situados junto a las naves actuales, que limitan con el área industrial de La Seu. El área 1.1, la que está lista para empezar a construir, suma 15.000 metros cuadrados.

La voluntad del ayuntamiento es ofrecer suelo industrial para la implantación de nuevas empresas que favorezcan la dinamización económica del territorio. Hace años que el polígono actual, con una superficie de 137.930 metros cuadrados y en el que hay instaladas un total de 29 empresas, quedó saturado y la demanda de empresarios interesados en ubicar su negocio en el municipio crece cada vez más. El alcalde, Albert Marquet, ha explicado que hay interés de empresas del área metropolitana de Barcelona que buscan instalarse en la zona por la proximidad con el Principat de Andorra. Son empresas, asegura el edil, que crearían puestos de trabajo para los vecinos de la zona.