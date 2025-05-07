Desmantelan una gran plantación de marihuana en un chalet de Torà

La Policía Nacional desmanteló ayer por la mañana una gran plantación de marihuana que estaba oculta en el interior de un chalet de Torà, en el Solsonès, según ha podido saber este periódico. Los investigadores decomisaron 2.200 plantas y detuvieron a un hombre supuestamente encargado de su custodia y cuidado. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

El operativo de ayer es fruto de una investigación iniciada el pasado febrero a raíz de la detención de tres personas y el decomiso de unas 300 plantas en esta misma localidad, según informaron fuentes solventes. Los investigadores tenían indicios de que en un chalet situado en la calle Doctor Solé Forn podía haber oculta una gran plantación de marihuana. De esta forma, hicieron varias vigilancias para corroborar las sospechas y finalmente ayer, con la correspondiente autorización judicial, llevaron a cabo el registro en la vivienda. Los investigadores hallaron una sofisticada plantación habilitada en diferentes habitaciones y estancias del inmueble, que también tenía la luz pinchada. Hallaron unas 2.200 plantas en diferente estado de crecimiento y detuvieron al supuesto jardinero como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. No se descarta que sea acusado también de un delito de pertenencia a organización criminal. El investigado pasará a disposición del juzgado de Solsona. El registro se alargó durante varias horas.

La investigación sigue abierta y no se descarta que en los próximos días haya nuevas detenciones.