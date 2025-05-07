Homenaje a Àlex Susanna en el noveno Hort Poètic

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El municipio de Bellvís acogerá el próximo 10 de mayo la novena edición del Hort Poètic, una cita ya consolidada que combina poesía y naturaleza en un entorno singular: el huerto de Nati Moncasí y Jaume Suau. La presentación oficial del evento se celebró ayer en la Diputación con la participación del presidente de la corporación provincial, Joan Talarn, y del organizador, Jaume Suau.

El acto reunirá de nuevo a destacadas voces de la poesía catalana —como Xavier Macià, Àngels Marzo, Jaume Pont o Josep Vallverdú— que recitarán un poema propio y lo depositarán en una “cápsula del tiempo” junto a un árbol plantado en su nombre. Uno de los momentos más especiales será el homenaje al poeta y gestor cultural Àlex Susanna, fallecido en julio de 2024, con la plantación de un árbol por parte de su familia y la lectura de su obra.

Organizado por el ayuntamiento de Bellvís y els Arcs, el evento cultural cuenta con la colaboración de entidades y empresas locales como las bodegas del Castell del Remei y Ràpid Plant. En sus ocho ediciones anteriores ha reunido a más de 170 poemas y 20 árboles plantados.