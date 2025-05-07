Homenaje a Àlex Susanna en el noveno Hort Poètic
El evento se celebrará el 10 de mayo
El municipio de Bellvís acogerá el próximo 10 de mayo la novena edición del Hort Poètic, una cita ya consolidada que combina poesía y naturaleza en un entorno singular: el huerto de Nati Moncasí y Jaume Suau. La presentación oficial del evento se celebró ayer en la Diputación con la participación del presidente de la corporación provincial, Joan Talarn, y del organizador, Jaume Suau.
El acto reunirá de nuevo a destacadas voces de la poesía catalana —como Xavier Macià, Àngels Marzo, Jaume Pont o Josep Vallverdú— que recitarán un poema propio y lo depositarán en una “cápsula del tiempo” junto a un árbol plantado en su nombre. Uno de los momentos más especiales será el homenaje al poeta y gestor cultural Àlex Susanna, fallecido en julio de 2024, con la plantación de un árbol por parte de su familia y la lectura de su obra.
Organizado por el ayuntamiento de Bellvís y els Arcs, el evento cultural cuenta con la colaboración de entidades y empresas locales como las bodegas del Castell del Remei y Ràpid Plant. En sus ocho ediciones anteriores ha reunido a más de 170 poemas y 20 árboles plantados.