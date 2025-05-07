SEGRE
Instalan nueva señalización en las partidas rurales del municipio

Una de las nuevas señales instaladas. - AJUNTAMENT DE GOLMÉS

Una de las nuevas señales instaladas. - AJUNTAMENT DE GOLMÉS

REDACCIÓ

El ayuntamiento de Golmés ha instalado 11 carteles en partidas rurales para mejorar la señalización local. Esta iniciativa busca facilitar la orientación y divulgar el patrimonio territorial. Cada cartel muestra el nombre de la partida y del camino correspondiente, identificando los accesos principales al núcleo urbano. Además, se ha colocado un cartel informativo en la Pineda del Salat, para destacar su valor ecológico y paisajístico y promover la conservación del medio ambiente.

