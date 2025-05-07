Instalan nueva señalización en las partidas rurales del municipio
El ayuntamiento de Golmés ha instalado 11 carteles en partidas rurales para mejorar la señalización local. Esta iniciativa busca facilitar la orientación y divulgar el patrimonio territorial. Cada cartel muestra el nombre de la partida y del camino correspondiente, identificando los accesos principales al núcleo urbano. Además, se ha colocado un cartel informativo en la Pineda del Salat, para destacar su valor ecológico y paisajístico y promover la conservación del medio ambiente.