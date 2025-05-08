Acusado de abusar de su hija y de tener porno infantil en la Noguera

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de siete años y medio de cárcel y otros 15 de libertad vigilada para un vecino de la Noguera acusado de abusos sexuales y maltrato a su hija cuando era menor de edad, tenencia de pornografía infantil y exhibicionismo. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción número 3 de Balaguer y está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves en la Audiencia de Lleida.

Los supuestos hechos se denunciaron en el año 2021. La denunciante afirmó que su padre le hacía tocamientos desde que tenía 8 años, en el año 2012 y que había sufrido malos tratos. Además, los investigadores le decomisaron varios dispositivos informáticos y hallaron archivos que contenían pornografía infantil y de exhibicionismo.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años y medio de prisión, cinco de libertad vigilada y seis sin poder desempeñar actividades con menores por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años al considerar que “le hizo tocamientos con un ánimo libidinoso”. También le acusa de un delito de maltrato, por el que solicita un año de cárcel y que se le imponga una orden de alejamiento de dos años. Por el delito de pornografía infantil, hace una petición de un año de prisión, cinco de libertad vigilada y seis sin poder trabajar con menores. A su vez sostiene que es autor de un delito de exhibicionismo, por el que reclama un años de cárcel, cinco de libertad vigilada y seis sin poder tener actividades con niños. En total, siete años y medio de prisión y quince de libertad vigilada. Además, solicita que indemnice a la víctima con 6.000 euros por los daños morales ocasionados.

Una de cada tres víctimas de violencia sexual es menor de edad

El 39% de las víctimas –una de cada tres– que sufrieron algún tipo de delito sexual en las comarcas leridanas en 2023 eran menores de edad. Así se desprende de los datos de criminalidad del ministerio del Interior, que recoge las denuncias presentadas ante los diferentes cuerpos policiales. Según Interior, en 2023 se registraron un total de 98 victimizaciones de menores por violencia sexual en la provincia, lo que supone un aumento del 30,6% respecto a 2022. Por edades, 55 de las víctimas tenían entre 0 y 13 años y 43, de los 14 a los 17 años. Del total, 23 habrían sufrido una violación. En 2023 se contabilizaron 251 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual en las comarcas leridanas (de los que 98 eran menores), una cifra que aumentó un 33,5% respecto al ejercicio anterior.