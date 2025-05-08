Las comarcas de Lleida con los alquileres más caros y más baratos de la demarcación

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los precios de los alquileres han subido por toda la demarcación de Lleida durante la última década, pero el incremento no ha sido uniforme. Algunas comarcas se han convertido en las zonas con los arrendamientos más elevados, mientras que otros mantienen tarifas más moderadas, a pesar del aumento generalizado.

Actualmente, la Val d'Aran encabeza el ranking como la comarca con los alquileres más altos, con un precio medio de 680,47 euros mensuales. La siguen de cerca el Segrià, donde el coste medio se sitúa en 546 euros, y el Alt Urgell, con 558,85 euros, después de un incremento del 58,7%, uno de los más altos de la provincia. También destacan Pla d'Urgell (469,47 €), Pallars Sobirà (449,17 €), Urgell (445,32 €) y Solsonès (430,21 €).

En cambio, las comarcas con los alquileres más bajos siguen siendo el Pallars Jussà, a pesar de una subida del 52,6%, con un precio medio actual de 407,8 euros, y Les Garrigues, con 426,51 euros. También se mantienen con valores relativamente bajos la Segarra (417,55 €), la Noguera (418,78 €) y l'Alta Ribagorça (422,59 €), aunque en todas estas zonas el incremento ha superado el 37%.

Estos datos, proporcionados por el departamento de Vivienda, reflejan una subida media de los precios del 44,7% en la provincia desde el año 2014, y del 49,9% en la ciudad de Lleida, donde el alquiler ha pasado de 375,19 euros a 562,57 euros mensuales. Según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida, esta tendencia responde a una adaptación de los precios a la realidad del mercado y al incremento de la demanda de alquiler delante las dificultades para acceder a la compra de vivienda.