Denuncian a un furtivo por cazar un rebeco sin permiso en el Cadí

El arma fue decomisada. - AGENTS RURALS

Los Agentes Rurales han denunciado a un hombre por caza furtiva en el Parc Natural del Cadí-Moixeró Ocurrió durante un patrullaje cuando identificaron y denunciaron a un hombre que había abatido un rebeco y lo llevaba dentro de su vehículo. Los agentes comprobaron que el precinto cinegético era del año anterior, por lo que carecía de la correspondiente autorización. Ante ello, le denunciaron y decomisaron el animal y el arma larga.

