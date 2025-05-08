El Consorci del Segrià Sud une fuerzas para cuidar de sus mayores

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Consorci del Segrià Sud, que agrupa a doce municipios del Segrià que comparten necesidades y características como la de una población envejecida, facilitará la compra de relojes inteligentes de protección dirigidos a personas mayores de 70 años, dependientes y con necesidades especiales. La iniciativa, enmarcada en el plan piloto Lazarus, busca mejorar la seguridad y la calidad de vida de los usuarios mediante una tecnología sencilla y accesible. Los dispositivos, facilitados por el Grup Saltó de Torregrossa, que ha desarrollado una aplicación para facilitar su uso y la comunicación con las familias, cuentan con un único botón y están equipados con funciones avanzadas como detección automática de caídas, sensores de tensión arterial y temperatura, además de geolocalización en tiempo real. Gracias a una tarjeta SIM multioperador, estos relojes garantizan una conectividad óptima en todo momento, además de contar con una autonomía de entre dos y tres días.

La Granja d’Escarp acogió ayer la firma del convenio de colaboración entre el Consorci del Segrià Sud, Grup Saltó y la consultoría Silikon Group. Según esta consultora, el proyecto podría beneficiar hasta 300 personas en la zona. Los ayuntamientos están estudiando la posibilidad de establecer un copago para financiar los relojes, cuya conectividad requiere de una suscripción mensual para la señal móvil.

Manel Solé, alcalde de La Granja d’Escarp, destacó la importancia de “más apoyo a los pueblos pequeños para sacar adelante proyectos con gran impacto en los vecinos, que es la razón de ser del Consorci”. Por su parte, Mario Urrea, alcalde de Torrebesses y presidente del Consorci subrayó que “queremos iniciar la línea de trabajar para la gente mayor”, mientras que Daniel Liendo, de Silikon Group, afirmó que “el dispositivo da sobre todo tranquilidad a las familias”. Finalmente, Jaume Saltó, de Grup Saltó, expresó que “es un orgullo formar parte de una iniciativa enraizada en el territorio, que pone la tecnología al servicio de las personas”.

El plan Lazarus, desarrollado en colaboración con la consultora de innovación social Silikon Group, favorece el envejecimiento activo y la autonomía de las personas usuarias. Ya hay vecinos de la demarcación que utilizan este tipo de relojes, como en Aitona, Naut Aran o Els Alamús.

Un proyecto conjunto para revitalizar el sur de la comarca

El Consorci del Segrià Sud agrupa a doce municipios del sur de la comarca del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses y Torres de Segre. Suman cerca de 10.000 habitantes y han sufrido una pérdida poblacional del 15% entre 2001 y 2021, especialmente de jóvenes cualificados debido a la falta de oportunidades laborales. Este consorcio, pionero en la demarcación, tiene como objetivos principales impulsar y diversificar la actividad económica –potenciando, por ejemplo, el turismo–, fomentar el empleo, mejorar los servicios y promover la transición energética. En cuanto a la mejora de los servicios, pone énfasis a los que afectan a su población mayor, que ya representa el 23% de los habitantes y cuyo número se ha doblado en la última década, aunque la oferta de servicios no ha crecido al mismo ritmo.