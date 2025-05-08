El primer suelo industrial en 20 años en Les Borges Blanques

El ayuntamiento de Les Borges Blanques, el grupo Pujol y particulares promueven de forma conjunta nuevo suelo industrial, el primero en más de dos décadas en la capital de Les Garrigues. Se trata de una ampliación del polígono de Els Castellots, que acoge actualmente las instalaciones de Prefabricats Pujol. El proyecto, en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante la Generalitat, plantea aumentar la superficie que ocupará esta empresa, dedicada a la fabricación de piezas de hormigón para la construcción, y poner en marcha un segundo sector para acoger a nuevas empresas de tamaño pequeño y mediano.

Está previsto que las aportaciones de terrenos del ayuntamiento, el grupo Pujol (a través de la empresa patrimonial Gualtosal SL) y particulares de la zona sume entre 15 y 20 hectáreas. La ampliación del actual polígono requerirá cambiar el plan de ordenación urbanística municipal (POUM). Esta nueva extensión, que permitirá la instalación de nuevas empresas, se plantea como alternativa al polígono de Vaca Roja, que el municipio intentado desarrollar sin éxito desde hace dos décadas.

“La viabilidad del ámbito Vaca Roja debe considerarse descartada”, señala la documentación inicial del proyecto, debido a “su tamaño, los costes y la estructura de la propiedad del sector”. Más de la mitad de la superficie corresponde a la firma Borges Park, lo que le otorga la capacidad de decidir sobre este polígono. Fuentes municipales indicaron que los precios que pide esta empresa por terrenos todavía por desarrollar superan con mucho los de polígonos ya urbanizados como los de Alcarràs y Bell-lloc, algo que ha impedido materializar el proyecto.Les Borges Blanques solo tiene ahora el polígono industrial de Les Verdunes, sin espacio disponible desde hace años para acoger nuevas empresas. En los primeros años de este siglo, el ayuntamiento puso en marcha el polígono de Els Castellots para grandes empresas, donde se encuentra la planta de Prefabricats Pujol, y trató de impulsar sin éxito el de Vaca Roja. Este último figura en el POUM aprobado en el año 2018. Ante la imposibilidad de desarrollarlo, el consistorio baraja la posibilidad de modificar la calificación de este suelo cuando se cumplan diez años de la aprobación de la planificación urbanística municipal, a partir del año 2028.

Los primeros documentos del proyecto contemplan también una zona de reserva de suelo para dedicarlo a equipamientos públicos, que se plantea en terrenos adyacentes a la zona deportiva.