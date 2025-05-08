Tàrrega reserva medio millón para adquirir una ‘llar d’infants’

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Tàrrega aprobó ayer reservar una partida de medio millón de euros en el presupuesto del 2025 para adquirir la llar d’infants El triangle, de titularidad privada y que cerrará a finales de este curso 2024-2025. La sesión dio luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno (ERC, CUP y PSC) y la abstención de Junts, a una modificación de presupuesto de 500.000 euros como provisión de fondos en caso que el consistorio acabe cerrando un acuerdo de compra con los propietarios de este centro, con quienes están en negociaciones. En Tàrrega hay demanda de plazas, y más con la previsión de la gratuidad también para I1 de cara al próximo curso. También se aprobó modificar la ordenanza fiscal de las llars d’infants actualizando las tasas según el IPC.

Antes de iniciar el pleno, se guardó un minuto de silencio en memoria de Xavier García, técnico municipal de Cultura que falleció el pasado domingo en un incendio en su casa.