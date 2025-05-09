La Generalitat llama a los hosteleros a no recaudar la nueva tasa turística

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La Generalitat ha recomendado a los hosteleros que no recauden la nueva tasa turística, cuya subida ha entrado en vigor después de que el Parlament haya rechazado dos veces la pretensión del Govern de aplazarla. La Federación de Hostelería de Lleida criticó el “despropósito” político en que se ha convertido la tramitación del decreto ley y reclamó “normas claras y concisas que las empresas puedan aplicar”, en palabras del presidente de la entidad, Josep Castellarnau.

El pleno del Parlament ratificó el miércoles el decreto ley que duplica el importe de la tasa con los votos del PSC, ERC y los Comuns. Se tramitará como proyecto de ley. En cambio, el decreto para aplazar su entrada en vigor hasta octubre fue rechazado, al obtener solo los votos de socialistas y republicanos.

La decisión de los Comuns de no respaldar el aplazamiento y el resultado de la votación tomó por sorpresa al Govern. La consellera de Economía, Alícia Romero, anunció poco después la aprobación de un nuevo decreto ley el próximo martes para aplazar “con carácter retractivo” la entrada en vigor de la tasa y pidió el apoyo del resto de partidos para ratificarla en un mes.

En cuanto a si los hosteleros deben aplicar hasta entonces la subida, Romero afirmó que “es mejor que no lo hagan”. “Si alguien lo hace, por seguridad jurídica o por ser responsable y atenerse a lo que actualmente es válido, se le devolverían estos ingresos indebidos”, añadió la consellera. El PP acusó a Romero de “inducir” al sector hotelero a “cometer una ilegalidad” si no recaudan la tasa.

La sesión del Parlament de ayer incluía una moción del PP que pedía “aplazar temporalmente” la tasa turística, como pretendía hacer el Govern. Fue rechazada con los votos en contra del PSC, junto con los de ERC, los Comuns y la CUP.

Los alojamientos recaudan casi dos millones al año en Lleida

La recaudación por la tasa turística en Lleida ha sido de unos 1,9 millones anuales en los últimos años. La pagan los turistas por cada noche en alojamientos reglados, como hoteles, casas rurales, campings o pisos turísticos. En la mayoría de establecimientos leridanos pasa de 0,60 a 1,2 euros. En pisos turísticos, de uno a dos euros. En hoteles de cuatro estrellas, de 1,20 a 2,40 y en los de cinco estrellas, de 3 a 6. Además de doblar la tasa, que recuadan las empresas turísticas, el decreto ley permite que ayuntamientos añadan un recargo de hasta 4 euros.