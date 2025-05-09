Reformas en las piscinas para evitar nuevas fugas

Los trabajos empezaron hace un mes y está previsto que terminen a principios de junio. - C.MARSIÑACH

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Granyena ha impulsado las obras de mejora del sistema de gestión del agua de las piscinas municipales. Según el alcalde, Josep Sendra, “las piscinas se construyeron en los años 90, tienen 35 años y presentan muchas fugas (...) en verano cada día perdíamos medio palmo de agua aproximadamente”.

Las actuaciones consisten en realizar el derribo de la obra civil próxima a los vasos y la sustitución de las conexiones y tuberías actuales, que también presentaban perdidas, y otros elementos de drenaje con desperfectos. También se colocará una nueva escalera interior en el vaso de la piscina grande para facilitar el acceso de personas mayores y con movilidad reducida y se renovará la ducha.

Desde el consistorio consideran que es una actuación necesaria para no desperdiciar recursos en el contexto actual de cambio climático y tras los últimos episodios de sequía vividos. Los trabajos empezaron hace un mes y está previsto que terminen a principios de junio. Se adjudicaron a la empresa Construccions Codina Vall, SL de Cervera por un importe de 75.354 euros que se financiarán gracias a una subvención del departamento de Agricultura de la Generalitat.

En septiembre, el ayuntamiento también tiene previsto renovar la red de agua del municipio y sustituir las tuberías de fibrocemento, que presentan pérdidas. El proyecto salió a licitación pero quedó desierto.