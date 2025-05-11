Agricultores por un día: un grupo de turistas vive la experiencia de recoger albaricoques en Aitona

Una de las participantes, con la caja de albaricoques que ha recogido.Ayuntamiento de Aitona

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Aitona celebró ayer su primera 'cosecha turística' de la temporada de fruta con la participación de una veintena de turistas que experimentaron de primera mano las labores agrícolas. Los visitantes, procedentes de diversas localidades catalanas pero mayoritariamente del área metropolitana de Barcelona, tuvieron la oportunidad de convertirse en payeses por un día recolectando albaricoques bajo supervisión profesional.

La actividad, organizada por Fruiturisme, permitió a los participantes adentrarse en un campo de albaricoques acompañados tanto por un guía especializado como por un agricultor local. Durante la jornada, los improvisados recolectores recibieron instrucciones precisas sobre qué piezas estaban en su punto óptimo de maduración y cuáles debían permanecer en el árbol algunos días más, aprendiendo así los secretos de una correcta cosecha frutal.

Experiencia agrícola para urbanitas

Esta iniciativa representa una novedosa propuesta de turismo rural que combina la experiencia práctica del trabajo en el campo con el disfrute del entorno natural leridano. Los organizadores destacan el valor educativo de la actividad, que permite a personas sin vinculación previa con el sector agrícola comprender la complejidad y el conocimiento necesarios para obtener fruta de calidad.

La cosecha turística de albaricoques marca el inicio de una serie de actividades similares que se desarrollarán a lo largo de la campaña frutal en la localidad, que busca posicionarse como un referente del agroturismo en España mediante la promoción de sus productos locales y la divulgación de las técnicas tradicionales de cultivo.