Analizan heces de ganado para detectar si hay osos

El análisis de heces podría convertirse en una técnica clave para detectar y confirmar las predaciones de osos en el ganado extensivo del Pirineo. Investigadores del IRTA recogen muestras fecales de vacas, ovejas y caballos –más de 1.500 en dos años– para medir los niveles de cortisol, la principal hormona asociada a la respuesta al estrés. Esta técnica no invasiva permite identificar si los animales han experimentado situaciones de alarma, como la aproximación o ataque de grandes depredadores, especialmente el oso pardo. El procedimiento consiste en comparar los niveles de cortisol en heces de animales de rebaños donde se han confirmado ataques de oso con los de rebaños sin presencia del depredador. Toni Dalmau, coordinador del proyecto, explicó que con esta técnica “se pueden establecer patrones fisiológicos y de comportamiento que alerten de la presencia de osos en la zona y anticipen posibles riesgos para el ganado, además de contribuir a la confirmación de ataques”. “Aún no tenemos suficientes muestras que validen esta metodología, pero poco a poco estamos estandarizando los indicadores, que resultarían útiles en casos donde no queda claro si ha habido una predación”, detalló.

Paralelamente, el IRTA ha iniciado estos días una nueva campaña del proyecto Smartwelgraz de digitalización de la ganadería extensiva. Ha repartido 200 collares equipados con GPS y acelerómetros entre 15 ganaderos del Pallars Sobirà para monitorizar en tiempo real la ubicación y los movimientos de sus animales. Los collares permiten detectar cambios en el comportamiento, como alteraciones en la actividad o desplazamientos inusuales, que pueden indicar la presencia de depredadores, problemas de salud o partos. Los datos se transmiten a través de una red de 10 antenas repartidas por la comarca, facilitando a los ganaderos una gestión más eficiente y una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Aprovechando las aplicaciones de ambas tecnologías –los collares y el análisis de heces–, el IRTA estudia también hábitos alimenticios del ganado, analizando otros indicadores como el nivel de nitrógeno de los excrementos y comparándolo con el de las zonas de pasto, lo que permite mejorar la gestión del ganado y reducir su impacto en la zona.