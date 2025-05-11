Un millar de 'Armats' llenan las calles de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Más de mil 'Armats' de 23 peñas diferentes, llegados de toda Catalunya y de parte del País Valenciano, han desfilado esta mañana por las calles de la capital del Alt Urgell para celebrar la Trobada d’Armats de Catalunya 2025. Desde primera hora del día, las calles del centro de La Seu se han llenado de representantes de las diferentes agrupaciones que han participado en la jornada, que ha contado con una asistencia masiva de público que no se ha querido perder tal concentración de estos soldados romanos que desfilan tradicionalmente para Semana Santa.

La salida del pasacalles ha empezado puntual, antes de las 11,30 horas de la mañana con un recorrido circular de poco más de 3 kilómetros que ha tenido su inicio en el Camí Ral de Cerdanya para continuar por la plaza dels Oms, calle Mayor, Fra Andreu Capella y ha continuado por el paseo Joan Brudieu para seguir con un recorrido que ha acabado de nuevo en la zona del polideportivo. El recorrido ha estado encabezado en todo momento por los Armats de La Seu como agrupación anfitrión.

Fuentes municipales han explicado que la fiesta “pone en valor la asociación de armados de La Seu, entidad que siempre está dispuesta a colaborar y participar en aquellas actividades que organiza el ayuntamiento”. Asimismo han destacado que iniciativas como esta “fortalecen nuestro tejido asociativo, que son un pilar importante de nuestra comunidad”. La jornada ha acabado con una comida en la pista polivalente para todos los participantes y sus acompañantes.