“Colonos invasores, parasíticos, alienígenas, hijos de una perra sarnosa”, las polémicas declaraciones de un alcalde de Lleida
El edil Dante Pérez genera debate en Gimenells con un mensaje que distingue entre "autóctonos buenos" e "invasores" en el programa de fiestas
El alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, ha generado debate tras la publicación de su saludo en el programa de la Festa Major de Sant Isidre, que comienza esta semana. El texto, que reflexiona sobre la agricultura y la historia del municipio, incluye una diferenciación entre dos tipos de “colonos”.
En concreto, hace referencia a los “colonos agrarios, naturales, nacionales, autóctonos, buenos, como los primeros pobladores de Gimenells”, a los que remarca que son “españoles todos”, y los “colonos ajenos, invasores, parasíticos, alienígenas, hijos de una perra sarnosa, ellos y sus cipayos”.
En el escrito, el alcalde afirma que “a los primeros, hay que honrarles siempre, y qué mejor que hacerlo reivindicándolos en el marco de unas fiestas de San Isidro, que lo son en su honor; a los segundos solo cabe combatirles y expulsarles, siempre y de todo lugar, por pura supervivencia”. Además, concluye que “la diferenciación entre unos y otros es fácil, sencilla, y para toda la familia”.
El texto ha suscitado interpretaciones diversas entre los vecinos, algunos de los cuales consideran que puede dar lugar a malentendidos o ser malinterpretado. Preguntado por el significado de sus palabras, Pérez respondió a SEGRE que “cada uno lo interprete como quiera”. Pérez no milita desde 2023 en ningún partido tras darse de baja del PP ese año.