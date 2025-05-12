“Colonos invasores, parasíticos, alienígenas, hijos de una perra sarnosa”, las polémicas declaraciones de un alcalde de Lleida

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez , ha generado debate tras la publicación de su saludo en el programa de la Festa Major de Sant Isidre, que comienza esta semana. El texto, que reflexiona sobre la agricultura y la historia del municipio, incluye una diferenciación entre dos tipos de “colonos”.

En concreto, hace referencia a los “colonos agrarios, naturales, nacionales, autóctonos, buenos, como los primeros pobladores de Gimenells”, a los que remarca que son “españoles todos”, y los “colonos ajenos, invasores, parasíticos, alienígenas, hijos de una perra sarnosa, ellos y sus cipayos”.

En el escrito, el alcalde afirma que “a los primeros, hay que honrarles siempre, y qué mejor que hacerlo reivindicándolos en el marco de unas fiestas de San Isidro, que lo son en su honor; a los segundos solo cabe combatirles y expulsarles, siempre y de todo lugar, por pura supervivencia”. Además, concluye que “la diferenciación entre unos y otros es fácil, sencilla, y para toda la familia”.

El texto ha suscitado interpretaciones diversas entre los vecinos, algunos de los cuales consideran que puede dar lugar a malentendidos o ser malinterpretado. Preguntado por el significado de sus palabras, Pérez respondió a SEGRE que “cada uno lo interprete como quiera”. Pérez no milita desde 2023 en ningún partido tras darse de baja del PP ese año.