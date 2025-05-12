El jefe de los Bombers en Lleida: "Los payeses son los jardineros del territorio"

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Hace una semana hubo un incendio mortal en una casa en Tàrrega. ¿Qué se sabe de este caso?

Está en investigación. Pero sabemos que era una vivienda con mucha carga de fuego, con presencia de libros y materiales combustibles.

¿Qué balance hacen de la temporada de fuegos en viviendas?

Ha sido una temporada dentro de la normalidad. Los incendios domésticos se concentran en otoño e invierno, sobre todo debido a los sistemas de calefacción y las chimeneas. Las cocinas son una de las principales fuentes de incendios, ya sea por descuido, como dejar comida al fuego sin vigilancia, o por sobrecargas eléctricas. Insistimos mucho en mantener limpias las chimeneas y en instalar detectores de humo, que pueden salvar vidas.

Hay bastante desconocimiento sobre cómo actuar en caso de un incendio en casa. ¿Cuál es la forma correcta de reaccionar?

El humo mata más que el fuego. Si un incendio afecta a la escalera del edificio o a un espacio común, hay que confinarse en casa, cerrar puertas y hacerse visible desde una ventana. Abrir ventanas donde hay fuego o intentar salir por una escalera llena de humo puede ser mortal.

¿Qué puede explicar de las dificultades de los fuegos en los coches eléctricos?

Son muy complejos de apagar si la batería se ve involucrada. Pueden necesitar entre 10.000 y 15.000 litros de agua, cinco veces más que un coche convencional. Además, pueden reactivarse. Por eso será necesario regular mejor dónde se pueden cargar, especialmente en espacios cerrados como los aparcamientos subterráneos.

¿Qué previsión tienen para la campaña forestal de verano?

Después de una primavera lluviosa la situación es buena. Pero habrá que estar atentos a dos situaciones de riesgo: los vientos y las olas de calor. El gran problema es la simultaneidad de grandes incendios en diferentes zonas que superen la capacidad de extinción.

¿Y cómo valoran la campaña agrícola previa??

Fundamental. Los payeses son los jardineros del territorio. Su trabajo mantiene un paisaje en mosaico que evita la continuidad de la masa forestal. Durante los incendios, incluso pueden ayudar a controlar los flancos con los trabajos de los tractores. También nos dan apoyo logístico, llevándonos agua o ayudando en zonas de difícil acceso.