El bus escolar abierto de la Segarra, un modelo para el mundo rural

El transporte público sigue siendo una asignatura pendiente en el mundo rural. La oferta es escasa, tanto en rutas como en frecuencias, lo que hace que el vehículo privado sea a menudo la única opción para muchas personas. En la Segarra se puso en marcha hace ocho años una fórmula para impulsar la movilidad sostenible, que consiste en abrir el transporte escolar a otros usuarios como servicio a la demanda. Esta iniciativa se ha consolidado y ya cuenta con 25.000 usuarios anuales. La Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (Arca) ha incluido este modelo en una lista de 50 propuestas para mejorar la movilidad en el ámbito rural.

La Generalitat, a través de un acuerdo con el consell y la concesionaria de las rutas de transporte escolar, Cots Alsina, puso en marcha en 2017 el servicio de transporte a demanda. Es un servicio que puede utilizar cualquier persona de la comarca, siempre que lo solicite antes de las 12 horas del día anterior, y que ofrece unos horarios y recorridos preestablecidos que se coordinan con los del transporte escolar. Ofrece 19 líneas que dan servicio a prácticamente todos los municipios y poblaciones de la Segarra, además de otros municipios de otras comarcas, como Solsona (Solsonès), Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) y Tàrrega (Urgell). Esta iniciativa permite aprovechar los asientos vacíos de los autocares escolares y, al mismo tiempo, ofrecer transporte en municipios donde, en muchos casos, no llegan otros medios de transporte público. La propuesta se ha ido consolidando hasta alcanzar los 25.000 usuarios anuales, en una comarca donde viven unas 20.000 personas repartidas en 103 núcleos de población. Suelen ser alumnos que cursan estudios postobligatorios y personas mayores que no disponen de vehículo propio, según ha explicado la vicepresidenta del consejo comarcal de la Segarra y alcaldesa de Tarroja de Segarra, Imma Secanell. El servicio funciona y la valoración de los usuarios es positiva. No obstante, desde la comarca consideran que sería necesario mejorar el transporte público con otras líneas regulares. “Va muy bien para situaciones puntuales, pero no resuelve el problema que tenemos”, afirma Secanell.