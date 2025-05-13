El campus de Alguaire toma forma con las obras de la residencia y su entorno

Un edificio de tres plantas se ha alzado en poco más de un mes en el recinto del aeropuerto de Alguaire. Es la futura residencia, que deberá estar lista en julio para acoger hasta 140 estudiantes en cursos de formación para pilotos. La Generalitat, titular de esta infraestructura, ha sacado a concurso obras para urbanizar su entorno por 700.000 euros.

El campus del aeropuerto de Alguaire toma forma con la construcción de la residencia para estudiantes, mientras que la Generalitat, a través de la empresa pública Aeroports de Catalunya, prepara ya nuevas obras para urbanizar el entorno de este edificio con un presupuesto de más de 700.000 euros. Responde así a la creciente demanda de formación de pilotos, una actividad que ocupa un papel cada vez más importante en esta infraestructura, junto con usos industriales y de investigación.

La empresa adjudicataria de las obras de la residencia de estudiantes está llevando a cabo los trabajos a un ritmo vertiginoso. En apenas un mes ha levantado un inmueble de planta baja y tres pisos superiores que, una vez terminado, tendrá capacidad acoger hasta 140 estudiantes. Está previsto que esté listo para entrar en servicio a principios del mes de julio, según indicaron fuentes próximas al proyecto.

Esto es posible porque se trata de una construcción modular, basada en el ensamblaje de piezas prefabricadas. Inicialmente fue concebida para poder edificarla en varias etapas, pero la elevada afluencia de estudiantes, en especial los de la academia de pilotos BAA Training, ha llevado a ejecutar la totalidad del proyecto de una sola vez.

La dificultad para alojar al creciente número de alumnos de esta escuela de aviación, una multinacional de origen lituano con base en Alguaire, fue uno de los motivos que impulsaron la construcción de la residencia. Actualmente son algo más de 140 estudiantes llegados de diferentes países, un número que supera ya la capacidad de la residencia en obras. A la espera de que esta abra sus puertas, la gran mayoría de ellos se aloja en viviendas de la ciudad de Lleida y su entorno durante los 18 meses que dura su periodo de formación. Fuentes de BAA Training explicaron que están en un periodo de crecimiento de su actividad en Lleida y que esperan aumentar tanto el número de alumnos como la flota de aviones, que ahora está formada por once aeronaves.

En cuanto a las obras para urbanizar el campus del aeropuerto de Alguaire, los trabajos han salido a concurso con un presupuesto de licitación de 720.835 euros. Además de la obra civil, incluirán la construcción de una pérgola textil para guarecerse del sol y la lluvia, la instalación de mobiliario urbano y trabajos de jardinería.

El proyecto de urbanización establece como objetivo dotar al campus de “unas condiciones de confort más adecuadas par los usuarios” y crear un espacio funcional, accesible e integrado en el paisaje. Para ello plantea “dar prioridad a la incorporación de vegetación autóctona, estratégicamente ubicada para mejorar la calidad del aire y crear zonas de sombra y descanso”. También propone instalar un mobiliario urbano “diseñado para facilitar la interacción, la comodidad y la accesibilidad”.