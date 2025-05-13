Formación en el Pallars para impulsar el consumo local de carne de caza

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Solo el 10% de la carne de caza de Catalunya se consume en territorio catalán. Durante la temporada 2022-2023, se capturaron unas 74.464 piezas de caza mayor y se comercializaron unas 34.000, el 90% de las cuales se consumieron fuera de Catalunya. Ante esta situación, el departamento de Agricultura ha puesto en marcha un plan que busca aumentar el consumo de este producto, impulsar con él la economía local y crear un incentivo para la caza que contribuya a controlar la sobrepoblación de especies cinegéticas.

La Escola d’Hoteleria del Pallars acogió ayer una formación técnica y una demostración práctica de elaboración de platos de carne de caza en el marco de este plan. La clase de cocina estuvo a cargo del cocinero Sergi Aritzeta, del restaurante el Truc d’Agramunt. Cocinó recetas tradicionales y contemporáneas con carne de caza. El director de los servicios territoriales de Agricultura del Pirineo, Enric Vadell, explicó durante la jornada la importancia del consumo de la carne de caza por su papel en la continuidad de las comunidades rurales. Remarcó que las acciones diseñadas por la conselleria pretenden también mejorar la percepción que tiene la sociedad en general sobre los cazadores y la caza, además de conseguir una mayor presencia de esta carne en los supermercados y las cartas de restaurantes.

Por otra parte, Agricultura impulsa una campaña para promocionar las preinscripciones en las escuelas agrarias. Bajo el lema Orgullo de lo que somos, orgullo de lo que viene, quiere mostrar la formación agraria como una apuesta sólida para el futuro profesional de los jóvenes y una herramienta para el relevo generacional dentro del sector agroalimentario.